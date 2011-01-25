FACUA lamenta que PP y CiU acepten apoyar la 'Ley Sinde' tras una operación de maquillaje que no altera su esencia
Insultar a los ciudadanos llamándolos 'piratas', intentar perseguirlos e instaurar una nueva forma de censura en Internet no es la mejor forma de recuperar clientes, señala FACUA, que pide a la industria que pase de una vez a la fase de reconversión de su modelo de negocio.
FACUA.org
España-25/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción lamenta que PP y CiU hayan aceptado apoyar la Ley Sinde tras una simple operación de maquillaje que no altera su esencia y objetivos y continúa con la intención de dejar a los jueces en un papel menos que secundario.
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