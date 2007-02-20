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FACUA lamenta que Sanidad haya "cedido a presiones empresariales y políticas" paralizando la Ley para prevenir el consumo de alcohol en menores

Critica al PP y la "irresponsabilidad" de la industria del alcohol, y pide a Salgado que reactive la tramitación contando con la participación de las asociaciones de consumidores.

FACUA.org
España-20/02/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) consideró hoy «una mala noticia» que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad y Consumo hayan cedido a presiones empresariales y políticas, y pidió a la titular del ramo, Elena Salgado, que «reconsid

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