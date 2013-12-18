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FACUA llama a la movilización contra las subidas de la luz y convoca un apagón el 30D a las 19h #apagón30D

Las políticas liberalizadoras desarrolladas por los gobiernos del PP y el PSOE han provocado un encarecimiento del recibo para el usuario medio del 78% en los últimos diez años.

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España-18/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción llama a la movilización social contra las subidas de la luz y convoca un apagón de una hora el próximo lunes 30 de diciembre

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