FACUA llama a los consumidores a secundar la #HuelgaGlobal evitando comprar y contratar durante el 29M
La asociación considera una contradicción acudir a un establecimiento a comprar un producto o contratar un servicio y hacer que otros trabajen en la Huelga General de este jueves.
FACUA.org
Andalucía-28/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción invita a los consumidores a promover el impacto de la Huelga General de este jueves 29 de marzo absteniéndose de comprar o contratar ningún producto o servicio en una #HuelgaGlobal.
Esta es la propuesta realizada por la asociaci&oa