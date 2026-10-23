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FACUA llama a los consumidores a una huelga de compras el 11 de noviembre

La asociación insta a la ciudadanía a no comprar ni contratar servicios durante toda la jornada para denunciar la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada de precios de la vivienda, los alimentos, la electricidad y la gasolina.

FACUA.org
España-23/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción llama a la ciudadanía a sumarse a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre y desarrollar también una huelga de compras. La asociación insta a

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