FACUA llama a los consumidores a una huelga de compras el 11 de noviembre
La asociación insta a la ciudadanía a no comprar ni contratar servicios durante toda la jornada para denunciar la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada de precios de la vivienda, los alimentos, la electricidad y la gasolina.
FACUA.org
España-23/10/2026
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