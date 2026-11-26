FACUA analiza las propuestas sobre la tarifa de la luz de las candidaturas que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre
La asociación reclama medidas ambiciosas para abaratar el recibo y acabar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas.
FACUA.org
España-26/11/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha analizado las propuestas relacionadas con la tarifa y el suministro eléctrico de los principales partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una cuestión que la asociación considera esencial ya que