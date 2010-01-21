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FACUA llama a los usuarios a que reclamen a bancos y cajas la devolución de las comisiones por las transferencias para Haití

El presidente de la Asociación Española de Banca asegura a FACUA que los bancos "corregirán el error" en cuanto tengan constancia de ello.

FACUA.org
España-21/01/2010
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FACUA-Consumidores en Acción llama a los usuarios a que reclamen a bancos y cajas de ahorros la devolución de las comisiones que les hayan cobrado por las transferencias a cuentas destinadas a la ayuda humanitaria a Haití.

En respuesta a la carta remitida el pasado ma

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