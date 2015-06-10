FACUA lleva a los tribunales a Telefónica por la subida ilegal de Movistar Fusión
Ha interpuesto una demanda contra la compañía en los juzgados de lo mercantil de Madrid para defender los intereses generales de cerca de 4 millones de usuarios.
FACUA.org
España-10/06/2015
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