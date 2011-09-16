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FACUA logra la retirada de una campaña que podía incitar a las menores a operarse el pecho

"Con Dorsia, la más guapa de la vuelta al cole". De esta forma, la cadena de clínicas invitaba a las receptoras de la publicidad a conseguir "el mejor escote de la clase".

FACUA.org
España-16/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido la retirada de una campaña de cirugía estética en la que aparecían modelos con indumentaria escolar y el lema sobreimpreso: «Consigue el mejor escote de la clase».

FACUA se dirigió a la red de cl&

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