FACUA logra la retirada de una campaña que podía incitar a las menores a operarse el pecho
"Con Dorsia, la más guapa de la vuelta al cole". De esta forma, la cadena de clínicas invitaba a las receptoras de la publicidad a conseguir "el mejor escote de la clase".
FACUA.org
España-16/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido la retirada de una campaña de cirugía estética en la que aparecían modelos con indumentaria escolar y el lema sobreimpreso: «Consigue el mejor escote de la clase».
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