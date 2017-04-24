FACUA logra que Liberty Seguros pague los gastos causados tras dejar tirada en Portugal a una asegurada
La mujer, socia de FACUA Madrid, tuvo que buscar una grúa por su cuenta y alquilar un coche para llegar al taller donde se reparó su vehículo.
FACUA.org
Madrid-24/04/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que Liberty Seguros pague a una usuaria los gastos ocasionados por una avería de su coche, tras haberla dejado tirada en una carretera en Portugal esperando una grúa, que nunca llegó.
Magdalena R. D., socia de FACUA, y su par