Nuestras accionesLa empresa admite, tras la reclamación, el cobro indebido

FACUA logra que Movistar devuelva a una socia de Madrid 10.500 euros cobrados indebidamente por roaming

La operadora no cortó el servicio cuando se excedió del límite establecido de 50 euros durante un viaje al extranjero de su hija, menor de edad, tal y como ordena el Reglamento Europeo.

FACUA.org
Madrid-12/06/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que Movistar devuelva más de 10.500 euros a una usuaria a la que cobró esta cantidad por exceso de itinerancia en el servicio de datos de su teléfono móvil, saltándose la normativa europea que obliga a los operadores móvil

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