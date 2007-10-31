FACUA logra que un socio recupere el importe íntegro de un todoterreno Tata defectuoso
La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado la sentencia en la que además se resolvía el contrato con la financiera ya que éste se encontraba vinculado a la compra del vehículo.
FACUA.org
España-31/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado, a través de una sentencia judicial, que a un socio se le devuelva el importe íntegro de un vehículo todoterreno de la marca Tata, importado por Nissho Motor España, por ser defectuoso, así