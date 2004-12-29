FACUA logra una sanción de 60.000 euros a Endesa por modificar los datos personales de un usuario sin su consentimiento
La Federación considera que la multa de la Agencia Española de Protección de Datos crea precedente frente al cúmulo de irregularidades que vienen cometiendo en los últimos años empresas de distintos sectores en las contrataciones telefónicas.
FACUA.org
España-29/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que la Agencia Española de Protección de Datos imponga una sanción de 60.101,21 euros a Endesa Distribución Eléctrica por modificar los datos personales de un usuario sin su consentimiento.