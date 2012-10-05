FACUA Madrid abre en Collado Villalba su cuarta delegación en la Comunidad
La nueva oficina se suma a las de Torrejón de Ardoz, Los Molinos y la sede central de la calle Carretas en la capital.
FACUA.org
Madrid-05/10/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Madrid abre su cuarta delegación territorial en el municipio madrileño de Collado Villalba. Esta nueva oficina, situada en la calle Pardo de Santallana 44 del municipio, se suma a las delegaciones de Los Molinos, Torrejón de Ardoz, y la sede central de la ca