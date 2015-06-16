FACUA Madrid abre en Rascafría su quinta delegación en la Comunidad
La nueva oficina se suma a las de Los Molinos, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba y la sede central de la calle Alonso del Barco en la capital.
FACUA.org
Madrid-16/06/2015
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FACUA Madrid abre su quinta delegación territorial en el municipio madrileño de Rascafría. Esta nueva oficina, situada en la avenida del Paular número 31 del municipio, se suma a las delegaciones de Los Molinos, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba y la sede cent