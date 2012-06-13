Nuestras acciones

FACUA Madrid abre su segunda delegación territorial en el municipio de Torrejón de Ardoz

La nueva oficina se suma a la de Los Molinos y a la sede central de la calle Carretas en la capital.

FACUA.org
Madrid-13/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid abre su segunda delegación territorial en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, una nueva oficina que se suma a la de Los Molinos, abierta desde principios de enero, y a la sede central de la calle Carretas.

El acto de inauguración, celeb

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos