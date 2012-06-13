FACUA Madrid abre su segunda delegación territorial en el municipio de Torrejón de Ardoz
La nueva oficina se suma a la de Los Molinos y a la sede central de la calle Carretas en la capital.
FACUA.org
Madrid-13/06/2012
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FACUA Madrid abre su segunda delegación territorial en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, una nueva oficina que se suma a la de Los Molinos, abierta desde principios de enero, y a la sede central de la calle Carretas.
El acto de inauguración, celeb