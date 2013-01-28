FACUA Madrid celebra la suspensión del 'euro por receta'
El Tribunal Constitucional tiene previsto atender este martes el recurso del Gobierno central por el que se suspende el cobro de la tasa durante al menos cinco meses.
FACUA.org
Madrid-28/01/2013
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FACUA Madrid informa que el euro por receta dejará de cobrarse desde esta semana en las farmacias de la comunidad una vez que el Pleno del Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno central contra la tasa y suspenda cautelarmente su aplicación.
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