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FACUA Madrid celebra su 8ª Asamblea General de socios

Durante el acto se procederá a la ratificación y elección de la Junta Directiva y se someterá a aprobación el programa económico y de actividades 2015.

FACUA.org
Madrid-26/02/2015
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FACUA Madrid celebra este jueves 26 de febrero su 8ª Asamblea General de socios, a partir de las 18.00 horas en el Hotel Catalonia Las Cortes ubicado en la calle del Prado. Durante la celebración se procederá a ratificar y elegir a los miembros de la Junta Directiva por parte d

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