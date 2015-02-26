FACUA Madrid celebra su 8ª Asamblea General de socios
Durante el acto se procederá a la ratificación y elección de la Junta Directiva y se someterá a aprobación el programa económico y de actividades 2015.
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Madrid-26/02/2015
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FACUA Madrid celebra este jueves 26 de febrero su 8ª Asamblea General de socios, a partir de las 18.00 horas en el Hotel Catalonia Las Cortes ubicado en la calle del Prado. Durante la celebración se procederá a ratificar y elegir a los miembros de la Junta Directiva por parte d