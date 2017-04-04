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FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios

Se someterán a la aprobación de los socios tanto las Cuentas Anuales como la Memoria de Actividades de 2016, así como el Presupuesto y el programa de actividades previsto para el presente ejercicio 2017.

FACUA.org
Madrid-04/04/2017
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FACUA Madrid celebra este martes 4 de abril su Asamblea General, que se desarrollará en el Hotel Catalonia Atocha de la capital.

Durante el acto, previsto para las 17.30

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