FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
Se someterán a la aprobación de los socios tanto las Cuentas Anuales como la Memoria de Actividades de 2016, así como el Presupuesto y el programa de actividades previsto para el presente ejercicio 2017.
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Madrid-04/04/2017
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Asamblea de FACUA Madrid celebrada el año pasado. | Imagen: FACUA.
FACUA Madrid celebra este martes 4 de abril su Asamblea General, que se desarrollará en el Hotel Catalonia Atocha de la capital.
Durante el acto, previsto para las 17.30