FACUA Madrid considera desproporcionada la subida de tarifas en los polideportivos de la ciudad
Lamenta que las personas de la tercera edad sean una vez más los que sufran estos incrementos en las tasas municipales.
FACUA.org
Madrid-22/02/2013
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FACUA Madrid rechaza el incremento desproporcionado del precio por el uso de los polideportivos madrileños, con encarecimientos de hasta el 25% en las tarifas de la tarjeta de temporada con respecto a 2012.
La asociación lamenta que, una vez más, tengan que ser las per