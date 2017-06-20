FACUA Madrid cree que las cucarachas del Gregorio Marañón demuestran el abandono de la sanidad pública
El presidente de la asociación, Daniel Rubio, denuncia que "el consejero que recomienda abanicos de papel no le dé importancia a la falta de mantenimiento de los hospitales".
FACUA.org
Madrid-20/06/2017
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