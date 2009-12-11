FACUA Madrid critica la desproporcionada subida del 21,6% del metrobús aprobada para 2010
Reclama la instauración del bonobús con trasbordo para impulsar la utilización del transporte público y favorecer a los usuarios de estos servicios.
FACUA.org
Madrid-11/12/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA critica la desproporcionada subida de las tarifas del metrobús aprobada el 4 de diciembre por el Consorcio Regional de Transportes para el 2010, máxime teniendo en cuenta el incremento que ya se produjo en el &uac