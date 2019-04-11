FACUA Madrid critica que Sanidad permita a los centros de salud del programa piloto recortar el horario
La asociación recuerda que la medida es discriminatoria y perjudica a los usuarios, que se ven obligados a acudir a los servicios de urgencia con mayor frecuencia y los terminan saturando.
FACUA.org
Madrid-11/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Madrid rechaza que la Consejería de Sanidad permita a los catorce centros de salud de la Comunidad de Madrid que participaron en el fallido programa piloto de recorte horario mantener la redudcción de la atención hasta las 18:30 en lugar de hacerles volver a su horario