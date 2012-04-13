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FACUA Madrid en contra de cualquier nueva subida en el transporte público madrileño

La asociación critica las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el cual afirma que habrá nuevas subidas si no se recaudan 120 millones de euros.

FACUA.org
Madrid-13/04/2012
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FACUA Madrid manifiesta su rechazo ante cualquier incremento en el precio del trasporte público madrileño tras la brutal subida que sufrirá en mayo. La asociación considera injusto que nuevamente los usuarios vuelvan a pagar la mala gestión del Gobierno regional

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