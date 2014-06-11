FACUA Madrid firma un acuerdo con la asociación de empresarios de fontanería y saneamiento de la comunidad
Entre otras cuestiones contempla la mediación ante conflictos o reclamaciones de los socios de FACUA a las empresas del sector asociadas a Asefosam.
FACUA.org
Madrid-11/06/2014
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A la izquierda, José María de la Fuente, presidente de Asefosam. A la derecha, Daniel Rubio, presidente de FACUA Madrid.
FACUA Madrid y la Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, Mantenimiento y Afines de Madrid (Asefosam) han suscrito este mes de junio un convenio de colaboración. Ambas partes son conscientes de la espe