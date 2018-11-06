FACUA Madrid firma un manifiesto contra el anteproyecto de ley de farmacia de la Comunidad
Representantes de profesionales de la sanidad pública y a los usuarios denuncian que la norma haría que entidades privadas invadan competencias de la atención primaria con nuevas funciones.
FACUA.org
Madrid-06/11/2018
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