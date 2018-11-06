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FACUA Madrid firma un manifiesto contra el anteproyecto de ley de farmacia de la Comunidad

Representantes de profesionales de la sanidad pública y a los usuarios denuncian que la norma haría que entidades privadas invadan competencias de la atención primaria con nuevas funciones.

FACUA.org
Madrid-06/11/2018
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FACUA Madrid, junto a diferentes organizaciones de profesionales de la salud pública, ha presentado públicamente este martes en rueda de prensa un manifiesto en contra del anteproyecto de ley de farmacia elaborado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que pr

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