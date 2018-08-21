FACUA Madrid insta a Renfe a que reabra el acceso subterráneo al Hospital Ramón y Cajal
La empresa de transportes ha cerrado el acceso con vallas y cámaras de seguridad para evitar el paso a la estación sin el abono del billete.
FACUA.org
Madrid-21/08/2018
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Mapa con el recorrido alternativo que tienen que hacer los pacientes al estar cortado el paso subterráneo. | Imagen: Renfe/FACUA.
FACUA Madrid insta a Renfe a que garantice y reabra el acceso subterráneo que une la estación de la red de Cercanías de Madrid con el Hospital Ramón y Cajal por la calle Francisco Sancha de la capital. La asociación pide además celeridad en la soluci&oacu