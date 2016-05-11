FACUA Madrid logra que un juez anule por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una anciana
Una empresa se aprovechó de la avanzada edad de la afectada para endosarle hasta once productos por 5.500 euros, así como créditos para que pagase, haciéndole firmar cláusulas "ilegibles", según la sentencia.
FACUA.org
Madrid-11/05/2016
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