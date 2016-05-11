Nuestras accionesAdolecía de vicios en el consentimiento

FACUA Madrid logra que un juez anule por fraude un contrato de venta de libros a domicilio a una anciana

Una empresa se aprovechó de la avanzada edad de la afectada para endosarle hasta once productos por 5.500 euros, así como créditos para que pagase, haciéndole firmar cláusulas "ilegibles", según la sentencia.

FACUA.org
Madrid-11/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que un juez declare nulo un contrato de venta de libros a domicilio por valor de más de 2.500 euros por considerar que el comercial se aprovechó de la avanzada edad de la afectada, 77 años, para no «informar p

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos