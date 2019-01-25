FACUA Madrid logra que Vodafone devuelva 800 euros cobrados en dos domicilios por un único servicio
La empresa duplicó facturas que cargó a los das dos direcciones pese al traslado del titular durante casi un año.
FACUA.org
Madrid-25/01/2019
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FACUA Madrid ha conseguido que Vodafone devuelva más de 817,17 euros a un usuario al que le duplicó facturas durante un año por un cambio de domicilio que la compañía no llegó a efectuar.
José Manuel G.P, se trasladó de Algecir