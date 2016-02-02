FACUA Madrid pide a Sanidad que se persone en el caso Funnydent y aclare si las clínicas tenían licencia
Los miembros de su plataforma de afectados han recibido ya la primera circular de FACUA para orientarles sobre sus derechos.
FACUA.org
Madrid-02/02/2016
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FACUA Madrid también reclama a Sanidad que aclare si las clínicas contaban con la preceptiva autorización sanitaria. | Imagen: Funnydent.
El presidente de FACUA Madrid, Daniel Rubio, se ha dirigido al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, para pedirle que la Comunidad se persone en la causa judicial abierta contra el propietario de las clínicas dentales Funnydent y solici