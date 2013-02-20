FACUA Madrid rechaza el nuevo ataque del Gobierno regional a los alumnos de formación profesional
Más de 6.500 estudiantes de los centros concertados de Grado Superior tendrán que abonar cada mes más de 200 euros desde el próximo curso.
FACUA.org
Madrid-20/02/2013
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FACUA Madrid rechaza el ataque del Gobierno autonómico a los alumnos de formación profesional de Grado Superior que supone la retirada de la subvención a los centros concertados de esta modalidad educativa.
La asociación se opone tajantemente a una resoluci&oacu