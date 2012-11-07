FACUA Madrid rechaza la imposición del pago del euro por receta
La asociación considera que esta nueva medida fomenta la desigualdad al acceso del derecho de la sanidad de los ciudadanos madrileños.
FACUA.org
Madrid-07/11/2012
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FACUA Madrid critica las medidas aprobadas por el Gobierno de la Comunidad para incrementar las tasas e imponer el pago de un euro por receta médica, incluidas en los prepuestos regionales de 2013.
A partir del próximo 1 de enero, cada madrileño se verá obligado