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FACUA Madrid rechaza la liberalización de los horarios comerciales que pretende aprobar el Gobierno de Esperanza Aguirre

Puede ser más negativa que positiva para los consumidores y suponer un severo golpe a buena parte del pequeño y mediano comercio.

FACUA.org
Madrid-13/10/2011
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FACUA Madrid muestra su rechazo a la liberalización de los horarios comerciales que pretende aprobar el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre.

Este jueves, el Gobierno autonómico dará el visto bueno a un informe previo para que pr&oa

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