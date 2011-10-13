FACUA Madrid rechaza la liberalización de los horarios comerciales que pretende aprobar el Gobierno de Esperanza Aguirre
Puede ser más negativa que positiva para los consumidores y suponer un severo golpe a buena parte del pequeño y mediano comercio.
FACUA.org
Madrid-13/10/2011
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