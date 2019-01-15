FACUA Madrid rechaza la reducción del horario de atención primaria en centros de salud de la Comunidad
La asociación, junto al Observatorio Madrileño de la Salud, denuncia que cerrar a las 18:30 haría incrementar las urgencias en los centros hospitalarios y las demoras en la atención al paciente.
FACUA.org
Madrid-15/01/2019
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En el centro de la imagen Marian Díaz, presidenta de FACUA Madrid, durante la rueda de prensa de este martes junto a miembros del Observatorio Madrileño de la Salud.
FACUA Madrid, junto a diferentes organizaciones de profesionales de la salud pública y entidades sociales, ha presentado este martes en rueda de prensa doce propuestas en contra de la reducción del número de horas en la Atención Primaria de los centros de salud de la C