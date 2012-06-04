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FACUA Madrid rechaza la subida del precio de los parquímetros del Servicio de Estacionamiento Regulado

La asociación critica que una vez más paguen las consecuencias los usuarios madrileños e insta al gobierno de Ana Botella que tomen medidas eficaces para mejorar la calidad del aire de la ciudad.

FACUA.org
Madrid-04/06/2012
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FACUA Madrid rechaza los proyectos de la Ordenanza de Movilidad y de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Estacionamiento  aprobados hoy por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid  donde las tarifas del servicio de los parquímetros del Servicio de Estacionamiento Regulado

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