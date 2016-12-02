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FACUA Madrid reclama refuerzos en el transporte público ante el cierre al tráfico de la Gran Vía

La asociación pide tanto al Ayuntamiento de la capital como a la Comunidad que garanticen la seguridad de los usuarios ante posibles aglomeraciones en fechas de alta afluencia de personas en la zona.

FACUA.org
Madrid-02/12/2016
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FACUA Madrid reclama tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad que refuercen el servicio de transporte público y que coordinen sus actuaciones para que la movilidad, seguridad e intereses de los usuarios se vean afectados lo menos posible durante el cierre de la Gran Vía madri

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