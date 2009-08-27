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FACUA Madrid se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad

La Asociación ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Regional de Arbitraje para el fomento de este método de resolución extrajudicial de conflictos.

FACUA.org
Madrid-27/08/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA se ha adherido al Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad.

La Asociación ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Regional de Arbitraje para el fomento de este método de resoluci

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