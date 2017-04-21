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FACUA Madrid valora la decisión de la EMT de aumentar el servicio de siete líneas de la capital

La asociación insta al Ayuntamiento a dar más participación a las asociaciones de usuarios para mejorar y dar un mayor impulso a un transporte público eficaz y eficiente.

FACUA.org
Madrid-21/04/2017
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FACUA Madrid valora positivamente la decisión de aumentar la frecuencia de siete líneas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) aprobado por el Ayuntamiento de Madrid. La asociación insta al Consistorio a dar más participación a las asociacione

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