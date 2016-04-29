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FACUA Madrid valora positivamente la decisión de la capital de que los autobuses urbanos sean eléctricos

El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad una resolución para introducir un programa piloto y que en diez años el cambio sea completo.

FACUA.org
Madrid-29/04/2016
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FACUA Madrid valora positivamente el acuerdo unitario de Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos que ha permitido aprobar un proyecto para que la flota de autobuses urbanos en la capital sean propulsados mediante energía eléctrica.

La transformación, que se hará de

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