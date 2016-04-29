FACUA Madrid valora positivamente la decisión de la capital de que los autobuses urbanos sean eléctricos
El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad una resolución para introducir un programa piloto y que en diez años el cambio sea completo.
FACUA.org
Madrid-29/04/2016
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FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a seguir trabajando para conseguir una ciudad más respetuosa con el medio ambiente y con un mayor impulso al transporte público. | Imagen: emtmadrid.es.
FACUA Madrid valora positivamente el acuerdo unitario de Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos que ha permitido aprobar un proyecto para que la flota de autobuses urbanos en la capital sean propulsados mediante energía eléctrica.
La transformación, que se hará de