FACUA Madrid ve positiva la medida aprobada por el gobierno de Carmena de elevar las ayudas para el IBI
La asociación ya criticó el incremento desproporcionado del valor catastral de las viviendas de la Comunidad de Madrid en la última década.
FACUA.org
Madrid-11/08/2016
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FACUA Madrid valora positivamente el acuerdo del Gobierno municipal de incrementar en un 20% los fondos destinados para ayudar a las familias más necesitadas a la hora de abonar el Impuesto de Bienes Innmuebles (IBI).
A esta medida, que afectará a más de 7.200 familias