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FACUA Málaga alerta sobre la proliferación de casos de phishing para obtener datos bancarios

Muchos consumidores están recibiendo correos electrónicos que simulan ser de un conocido banco que solicita una actualización de datos, que en realidad es un fraude.

FACUA.org
Málaga-28/08/2014
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FACUA Málaga alerta sobre la proliferación de un método de phishing, fraude por capturar datos bancarios y contraseñas a través de Internet, consistente en el envío masivo e indiscriminado de un correo electrónico que simula proceder de una

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