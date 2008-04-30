FACUA Málaga analiza impuestos, tasas y precios públicos de 5 ciudades españolas y 4 municipios malagueños
Málaga, Madrid, Sevilla, Bilbao y Zaragoza son las capitales estudiadas. Los municipios malagueños incluidos son Antequera, Ronda, Marbella y Vélez-Málaga.
FACUA.org
Málaga-30/04/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha realizado un estudio sobre algunos precios públicos, tasas e impuestos municipales, que compara las tarifas existentes en distintas ciudades españolas y en distintos municipios de la provincia de M&aacut