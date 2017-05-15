FACUA Málaga analizará el próximo martes la desvirtualización consumista de las fiestas
"Festividades consumistas" es el título bajo el cual la asociación se propone desenmascarar que hay detrás de las fiestas para provocar que los ciudadanos practiquen el consumismo.
FACUA.org
Málaga-15/05/2017
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«Festividades consumistas» es el título bajo el cual FACUA Málaga se propone desenmascarar qué se esconde detrá de muchas fiestas para provocar que los ciudadanos practiquen el consumismo.
La asociación profundizará