FACUA Málaga apuesta por la municipalización de la empresa de limpieza
La asociación señala el fin de la concesión a Limasa en 2017 como una oportunidad para prestar un servicio de limpieza de mayor calidad y a un menor coste para los contribuyentes.
FACUA.org
Málaga-03/06/2016
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FACUA Málaga considera que un servicio fundamental como el de la limpieza que gestiona Limasa debe ser de gestión pública, con el fin de garantizar la calidad y eficiencia del mismo y quedando así exento de tener que generar beneficios a entidades privadas.