FACUA Málaga celebra su XXVIII Asamblea General de Socios
Los asistentes han reelegido a la Junta Directiva y han aprobado el balance de actividades y económico de 2010 y los previstos para 2011.
FACUA.org
Málaga-21/03/2011
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FACUA Málaga ha celebrado, el 17 de marzo, su XXVIII Asamblea General de Socios.
Durante la celebración de la Asamblea se procedió a presentar a los socios de FACUA Málaga, el balance de las actividades realizadas durante 2010 y el balance económico del m