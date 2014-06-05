FACUA Málaga convoca a una asamblea informativa a los afectados por la cláusula suelo
Este jueves 5 de junio, a partir de las 20.00 horas, en el Centro Cívico situado en la Avenida de Los Guindos de la capital malagueña.
FACUA.org
Málaga-05/06/2014
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FACUA Málaga ha convocado a una asamblea informativa a los afectados por la cláusula suelo.
La reunión, dirigida tanto a socios como no socios, se celebra este jueves 5 de junio, a partir de las 20:00 horas, en el Centro Cívico ubicado en la Avenida de Los Guind