FACUA Málaga elabora un decálogo para los usuarios de piscinas
La Asociación recuerda las obligaciones de las piscinas y usuarios en relación a las medidas de seguridad, higiene y atención de reclamaciones.
FACUA.org
Málaga-13/06/2011
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Dentro de su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en vacaciones, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de FACUA-Málaga elabora un decálogo con recomendaciones para los usuarios de piscinas de uso colect