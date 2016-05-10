FACUA Málaga evita que Bankinter cobre a una usuaria 516 euros de una compra que hizo tras ser estafada
El Banco de España dictamina que la entidad no puede reclamar el importe de un pago realizado con tarjeta si éste ha sido anulado de inmediato al tratarse de un fraude. Le vendieron por teléfono un antivirus.
FACUA.org
Málaga-10/05/2016
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La socia de FACUA Málaga Ana María Morales Delgado fue víctima de una estafa telefónica. | Imagen: FACUA.
FACUA Málaga ha conseguido que Bankinter desista en su intento de reclamar a una usuaria el pago de los 220 euros de una compra con tarjeta de crédito que ésta no autorizó al darse cuenta de que en realidad había sido vícitima de una estafa telefón