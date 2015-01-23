FACUA Málaga expresa su apoyo a la Plataforma de Afectados por Hepatitis C en Málaga
La asociación lanza un llamamiento a participar en la concentración convocada el sábado 24 de enero a las 12.00h en la Plaza de la Constitución.
FACUA.org
Málaga-23/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga expresa su apoyo a la Plataforma de Afectador por hepatitis C e Málga. La asociación anima a los ciudadanos a participar en la concentración convocada el sábado 24 de enero a las 12 horas en la plaza de la Constitución.
FACUA Má