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FACUA Málaga firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja

La asociación prestará servicio de asesoramiento e información a los consumidores en la tramitación de sus consultas y reclamaciones.

FACUA.org
Málaga-10/05/2013
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FACUA Málaga ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja en materia de consumo, a través del cual se prestará un servicio de asesoramiento e información a los consumidores y usuarios del municipio, en la tramitación de sus con

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