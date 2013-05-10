FACUA Málaga firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja
La asociación prestará servicio de asesoramiento e información a los consumidores en la tramitación de sus consultas y reclamaciones.
FACUA.org
Málaga-10/05/2013
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FACUA Málaga ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja en materia de consumo, a través del cual se prestará un servicio de asesoramiento e información a los consumidores y usuarios del municipio, en la tramitación de sus con